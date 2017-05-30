夜間龍舟賽鹿港登場 中市府組隊參賽

台中市政府代表隊由副市長林依瑩領軍，各局處推派代表共組一隊，身著黃色制服，士氣高昂。（圖/陳世宗翻攝）

台中市副市長林依瑩(前)，領軍台中市政府參加彰化縣龍舟比賽，一圓從小想當奪標手的夢想！（圖/陳世宗翻攝）

鹿港慶端陽龍舟賽，自5月28日至30日一連3天，在彰化縣福鹿溪水道盛大展開，其中還有夜間進行的龍舟賽相當吸睛。台中市政府由副市長林依瑩率領參事及各局處首長等人組隊參賽，與中部各縣市首長團隊進行交流，希望為中彰投苗區域治理帶來更多力量。

台中市政府代表隊由副市長林依瑩領軍，各局處推派代表共組一隊，身著黃色制服，顯得士氣高昂，與國際青年商會中區會長隊同場較勁，在教練整齊的鼓聲帶領下，隊員們奮力向終點前進，最後由林副市長奪旗，順利完成比賽。

林依瑩表示，很榮幸代表台中市政府參加彰化縣的龍舟比賽，也一圓從小想當奪標手的夢想；市長非常重視中彰投苗四縣市共同治理，希望透過這項傳統習俗活動，讓縣市之間政府部門互相交流，進一步促進未來合作。

鹿港慶端陽龍舟賽，已邁入第40個年頭，不但成為中部地區唯一的龍舟比賽，也吸引國際隊伍參賽。今年一連3天在彰化縣福鹿溪水道登場，報名隊伍十分踴躍，除國內各界好手報名參賽外，也吸引外籍學生及人士組隊參賽，包括德國、西班牙、美國、南非、捷克、日本、印尼、蒙古等21個國家地區共109支隊，讓鹿港龍舟賽發展傳統節慶特色之餘，也進一步國際化。

(中時)