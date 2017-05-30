高雄各級學校鼓藝聯盟，舉辦成立大會師

高雄各級學校鼓藝聯盟今天成立。（圖/高市教育局提供）

「鼓動高雄！」高市教育局結合38所高中職、國中小鼓藝社團，成立「高雄市各級學校鼓藝聯盟」，30日下午在高雄市音樂館前大會師，由教育局長范巽綠親自授旗，宣告聯盟正式成立，未來將由學生們傳承鼓藝文化、行銷高雄。

今(30)天下午5時，「高雄市各級學校鼓藝聯盟」在高雄市音樂館前大會師，中華藝校「唯我獨尊」鼓藝表演揭序幕，搭配愛河邊的龍舟賽，傳達選手們奮力划龍舟的磅礡氣勢。

隨後，25位鳳鳴國小學童們，以腿、身、腰展現武術肢體動作，融合擊鼓輕快的跳、轉頭與喝聲，呈現喜氣與歡樂；另外，梓官國小「台客舞」，將現場氣氛帶向最高點。

教育局長范巽綠將象徵「傳承、發展、創新、推廣」的錦旗，授予各校代表，宣告「高雄市各級學校鼓藝聯盟」正式成立。

范巽綠指出，「鼓藝」傳承在地歷史精神，展現多元文化的內涵，更有寓教於樂的功能。教育局期盼藉由鼓藝聯盟，建立交流平台，透過各項交流切磋的機會，提供學生展現創意空間與舞台，營造優質文化環境。

(中時)