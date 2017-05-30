法網》謝淑薇大逆轉 撂倒世界第8闖次輪
面對大會第7種子「英國一姐」孔塔(Johanna Konta)，謝淑薇30日法網女單首輪於中央球場上演精采逆轉勝，次盤一路保發急起直追，將比賽拚入搶七扳平，歷經2小時15分鐘鏖戰，1比6、7比6(2)、6比4演出大逆轉，擊敗孔塔晉級次輪。
這是謝淑薇生涯面對世界排名前十首勝，孔塔目前排名高居第8，謝淑薇則是百大之外第109，但謝淑薇展現多拍纏鬥能力，雖然致勝球不如對手，但逼出孔塔多達38次非受迫性失誤，讓英國一姐嘗到一輪遊滋味。
謝淑薇首盤1比6讓出，第2盤急起直追一路保發，拚至搶七決勝局，搶七謝淑薇自0比2落後巧妙後排高吊，加上孔塔先是回擊出界，網前回擊也掛網失手，謝淑薇一口氣連趕7分，7比2拿下扳平戰局。
第3盤謝淑薇率先破發孔塔，孔塔隨後回破，謝淑薇第7局又再度破發，連下2局取得5比3領先，關鍵第9局，謝淑薇逃過4個破發點，第2個賽末點穩穩把握，1比6、7比6(2)、6比4挺進次輪。
謝淑薇2014年法網女雙曾攜手中國大陸彭帥，捧起生涯首座大賽冠軍，此勝則追平去年法網女單最佳成績，她去年第2輪不敵捷克女將可維托娃(Petra Kvitova)，生涯大賽單打最佳成績是2008年的澳網闖進最後16強。
(中時電子報)
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