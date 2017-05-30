斗笠充當安全帽 農婦車禍頭部受創身亡

雲林縣水林鄉在端午節連續假期發生1起死亡車禍。69歲楊姓農婦騎機車僅載斗笠未戴安全帽，於產業道路與自小客車擦撞，楊婦送醫急救後宣告不治，30日警方加強宣導「絕對不要把斗笠當成安全帽」。

警方調查，現場除了2部肇事車輛外，還遺留斗笠及血跡，死者為69歲楊姓農婦，日前騎機車前往農田途中，與26歲王姓女駕駛的轎車對撞，由於楊婦只戴斗笠未戴安全帽，頭部撞擊地面傷重不治。

北港警分局副分局長吳柏源到事發地點勘查，發現農民騎機車前往農田時，常便宜行事「把斗笠當安全帽」，因此要求警員加強產業道路違規行為勸導，並前往各菜市場及各級學校宣導交通安全常識。

北港警分局亦要求轄區派出所在事故後，連續3日於車禍發生地的村里辦公處廣播宣導；另於易肇事地點夜間放置爆閃警示燈，提醒駕駛人行經該處小心行駛。

(中時)