桃園市長盃龍舟賽 大溪高中奪龍王寶座

大溪高中隊伍奪下今年桃園市長盃龍舟賽的龍王寶座。（市府提供）

大溪高中隊搶先奪標。（市府提供）

里別組由龍潭八德里奪冠。（市府提供）

桃園市市長盃龍舟賽30日舉行冠軍龍王爭霸，202隊歷經4天賽事比拚，大溪高中Ａ隊以1分45秒49，打敗尋求三連霸的龍元宮，險勝0.1秒，榮登龍王總冠軍寶座以及15萬元獎金。而龍潭八德里隊則在「里別組」勝出，順利獲得3連霸，帶回「神農旗」，榮耀里上。

(中時)