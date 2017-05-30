韓國隱形戰機KF-X將用以色列雷達
韓國雖然決定購買F-35戰機，但是仍然持續研發隱形戰機KF-X，現在他們與以色列的埃爾塔系統公司(Elta Systems)完成合約，將由該公司負責開發KF-X戰機的主動相陣列雷達（AESA），這是韓國少見的和以色列軍事合作的案例。
全球飛行網「flightglobal」報導，韓國的KF-X戰機計畫啟動於於2015年，著眼於F-35戰機的採購數量會太多，無法充分取代現有機隊規模，因此仍需要較平價的自製戰機來輔助，韓國計畫KF-X的製造量為120架。與埃爾塔系統公司的協議金額高達3500萬美元，而埃爾塔是以色列國營航太(Israel Aerospace Industries,IAI)的子公司。
韓國的KF-X戰機原先是希望爭取美國廠商的AESA雷達與第5代戰機的20多種關鍵技術，不過美國並未同意，因此韓國才會尋求以色列的幫助。埃爾塔公司近年積極在拓展航電輸出業務，印度的光輝戰機(Tejas)的雷達就是由埃爾塔提供，後續的改良版雷達也是如此。
(中時電子報)
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