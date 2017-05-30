八通關古道下大雨 南投警消搜救忙
南投縣消防局今(30)日凌晨接獲新北市1支6人登山隊求援，指56歲譚姓領隊夜宿山屋時劇烈腹痛待援，警消合組救援小組趕緊出發救人，卻在上山途中遇成大登山隊，該隊林姓女生膝傷無法行走，救援人員立即將她背負到雲龍瀑布，再由義消接駁下山脫險。
南投縣消防局是在今天凌晨2點38分接到該登山隊電話，指有膽囊炎病史的譚姓領隊在馬博拉斯山屋過夜時，突然劇烈腹痛，且山區正下大雨，原先從信義東埔往花蓮玉里行走的該登山隊伍，恐難完成後續行程。
玉山消防分隊及信義消防分隊立即各派出兩名隊員，搭配玉山國家公園管理處及警方人員合組救援小隊，清晨8點鐘從東埔出發，上山營救。
由於東埔到馬博拉斯山屋徒步約需3天行程，為求時效，消防局同時擬訂「陸空救援」策略，申請空勤總隊直升機，只要天氣好轉，立即起飛救人。
而地面救援人員，在昨天下午2點多行經樂樂山屋時，遇到另1支成大登山隊，隊中22歲的林姓女大學生因膝傷腫脹無法行走，消防隊考量山區下雨，且多處坍方，恐生危險，於是先背負女大生下山至雲龍瀑布，一方面通知消防分隊，動員10名義消上山接駁。
過程中大雨不斷，一路上落石坍方險象環生，歷經4小時背負，克服險峻峭壁山路，最後在剛才，即晚間6點多將她順利送至位在東埔一鄰之八通關古道登山口。該生無大礙，已自行就醫。
(中時)
關鍵字：八通關古道
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