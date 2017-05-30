英航大當機 遭批外包印度惹的禍
英航是全英最大的航空公司，在業界評價不差，但27日以來發生電腦系統故障，導致約7萬5000名旅客航班受影響的事件，外界有很多揣測。英媒盤點英航出包原因，有可能是因電腦系統外包印度惹的禍。
英國大型工會GMB告訴BBC，英航系統出問題是「又一樁電腦系統部在2016年裁員並把工作外包到印度的後果。」
GMB航空部門人員米克‧裏克斯（Mick Rix）說：「英航裁掉數百名忠心且致力工作的員工，將工作外包到印度去。英航在過去幾年來獲利甚多，所以許多人認為英航裁員並外包業務的行為只是因為貪財。」
BBC交通事務記者理查德‧維斯科特（Richard Westcott）指出：「工會磨刀霍霍，但人們仍然想知道，英航是不是為了省錢而縮小電腦支援，因而使系統變得更脆弱。」
航空業顧問約翰‧斯特裏克蘭（John Strickland）表示：「任何一個公司決定外包都不應該是個問題，只要它的品質控管做得好，但這也就是英航必須被調查的部分。」
英航回應：「我們在電腦系統的安全上絶不馬虎。電腦系統現在由全球的供應商提供，這在很多行業及英國政府部門都是很常見的分工。」並指出，英航在英國以高技術、高薪條件聘用了約3萬5千名員工。每年招聘1000人，並且有強大的培訓課程。
(中時電子報)
文章來源：英航電腦大故障的五個關注點
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