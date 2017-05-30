台南端午龍舟決賽登場 四草舟隊抱走冠軍30萬

四草舟屋（甲隊）獲得大型公開男子組冠軍，奪走30萬獎金。（程炳璋攝）

台南國際龍舟賽不只河道競舟刺激，舞台上表演舞者爭奇鬥艷也吸引觀眾駐足。（程炳璋攝）

台南國際龍舟賽經過連日預賽，30日下午在安平區運河河道上剩24組共74隊進行決賽廝殺，不少冠軍隊伍都是連霸老面孔，其中台南市警局在今年公務機關組獲三連霸，參賽7年來6次奪冠。重頭戲大型龍舟公開男子組由四草舟屋奪冠，拿走30萬獎金。

台南市國際龍舟賽決賽30日傍晚在安平區運河河道展開，每艘龍舟都妝點上發光的霓虹燈，在入夜的河道上更加賞心悅目。

不只河道上龍船競速刺激，週邊還安排特色小吃、藝文表演，還有各式各樣免費體驗活動，吸引民眾圍觀，在端午連假末日掀起最後一波高潮。

今年賽事的公務機關組冠軍台南市警局、高中男子組大型龍舟冠軍台南海事、高中女子組大型龍舟冠軍土城高中、區政聯隊組冠軍仁德區公所、教師組冠軍金城國中都完成連霸、國中男子組大型龍舟冠軍金城國中，其中市警局更達成三連霸，7年參賽6度奪冠。

大型龍舟公開男子組壓軸登場，由四草舟屋、台西鵝肉A隊、李中岑服務處隊三隊爭奪冠軍，三隊激烈競逐，最後由四草舟屋隊些微之差贏過台西鵝肉A隊，拿走30萬獎金。

台南市長賴清德在比賽結束後舉辦祭江儀式，為市民祈福兼祝福獲獎的各個隊伍。

(中時)