夜問打權》菸價連年漲 上百億香菸稅捐用途大公開

今晚（5月30日）夜問打權。（中天提供）

來賓董智森(右起)、李勝峰、王鴻薇、李明賢、康仁俊。(中天提供)

政府一直找菸民開刀？菸價連年漲！ 6月12日起菸稅再漲20元！ 稅增233億元，真全用於長照？ 今天夜問打權把上百億菸稅+菸捐用途大公開，一查「菸捐用途」就連不抽菸的人都怒了！ 菸稅一直漲到底去那了？有沒有監督機制？ 勞工還是間接最大受害者！最誇張的是高市府還8年7次拿菸捐訪日菸廠，高市府報告頻讚菸商，公然兩相好？....

人工智慧取代人腦和人力，衝擊就業，失業率恐大增？ 蔡政府拚前瞻能應付未來？ 台灣對機器人投資經費僅日韓十分之一，經濟已早早被韓國超過，今政府還不投資AI人工智慧，台商頻出走，台灣等著被世界潮流淘汰！

馬來西亞積極向大市場靠攏，台灣反其道而行！ 大陸與東盟合作「黃金10年」變「鑽石10年，新南向已成灰？ 馬國總理納吉布親陸找機會，基礎建設和電商..搶合作，把大陸當作擺脫經濟困境解藥，但台灣一直拒解方？ 大陸利用一帶一路擴建「人民幣經濟圈」， 台灣拒上車，小英帶著台灣繞著地球亂跑，最後連新南向的東南亞經貿圈也打不進去…

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

(中時電子報)