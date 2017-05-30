怎麼又是你們？ 3男同摩鐵開毒趴又遭同警逮

3名毒蟲1周內在同一間摩鐵，被同一批桃園警分局青溪所員警查獲，哀怨直呼：「好衰！」（圖/蔡依珍翻攝）

「怎麼又是你們！」3名毒蟲上周二和4名友人在桃園一間摩鐵開毒趴，遭桃園警分局青溪所4名員警臨檢查獲，今趁端午節正中午、大家都在過節時，在同間摩鐵和另外4名友人再開趴，沒想到又遭同樣4名員警臨檢查獲，哀怨直呼：「好衰！」

24歲吳男、29歲謝男和33歲陳男因毒品結識，23日深夜相約桃園區一間摩鐵，並吆喝3名擔任傳播妹的女性友人、以及另名男子，4男3女齊聚開毒趴，正巧青溪所警員鄭文傑、吳哲輝、林晏傳和林榮福上門臨檢，當場查獲，並起出在桌上剩餘的K他命粉末，7人都有毒品反應，依法究辦。

3男不爽興致全失，認為端午節眾人都在立蛋、看划龍舟等民俗活動，6天後選在連假最後一天正中午，5男2女又在同一間摩鐵開毒趴，氣氛正嗨時，又遇到員警敲門臨檢，吳男一開門見到4名員警，不禁脫口而出：「怎麼又是你們！偷偷跟蹤我們是不是！」哀怨稱12點才開房，不到1小時就被查獲。

員警笑稱，看到他們就知道「中了」，果真又在桌上發現白色粉末，電視櫃內、廁所裡也尋獲含安非他命的毒咖啡包和K他命殘渣袋，7人帶回警所後，通通被驗出有二、三級毒品反應，訊後依違反毒品罪嫌送辦。

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(中時)