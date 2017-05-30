長榮、工會再開會 簽署團體協約無交集

長榮航空與桃園市空服員職業工會今日下午舉行第二次團體協約協商會議，依前次會議紀錄優先討論桃空職工取得協商資格之母體數、安排勞方協商代表公差假出席會議，並對團體協約草案內容進行討論。據悉，長榮航空不願簽署團體協約對其他員工產生差別待遇，會議中雙方尚未有具體結論。

長榮航空指出，有關工會提出協商資格之母體數需要排除學員，並說明外籍組員之聘僱關係，因不影響協商資格，雙方達成共識，在此次團體協商會議中將不再爭議。

另工會多次要求資方安排勞方協商代表有薪的公差假，長榮航空則說明職業工會與企業工會的不同，且公司必需衡量複數工會之公平對待，因此主張援例以避開協商代表開會當日之勤務，讓協商代表得以順利參加會議。但工會認為資方需給予有薪的公差假，才算公平協商，因雙方主張差異過大未能達成共識，將留待下次會議再行討論。

長榮航空強調，此次團體協約草案中，已對工會提出禁搭便車訴求做初步討論，會議中再度表明立埸，公司對於所有客艙組員，不會因為是否具有工會身份而有差別待遇或不公平對待，與工會所簽訂的任何協議，對所有空服員均一體適用，惟雙方並無初步共識，此議題暫時隔置留待後續討論。

長榮航空自3月底允諾與桃園市空服員職業工會進行勞資協商會議，第一次會議已於4月20日舉行，今日舉行的第二次協商會議中，雙方約定下次會議協商日期為6月25日。

(中時)