菜販剩菜天天捐弱勢 40年如一日
桃園市果菜批發商謝文和自小生活清苦，17歲開始賣菜，捨不得收攤後賣不出去的菜浪費，1980年開始募集剩菜裝箱親送教養院，每天至少1.5噸，近40年來不間斷，逢年過節或颱風過後更增加到4.5噸，30日除募集17噸蔬果，還加碼送粽子，讓弱勢過端午，市長鄭文燦讚數十年如一日更屬難得。
謝文和出生蘆竹，5個兄弟姊妹排行老大，國中畢業後考上高職，必須通勤，阿姨一句：「不用讀了，賺錢比較實際，來跟我學賣菜！」自此一頭栽進蔬果批發世界，從1個月只有200元，到現在經營的有聲有色。
謝文和說，一開始只是每月2天休市時，將販售剩餘的蔬果篩選裝箱，送給安養院，後來隨著休市的日子越多，逐漸擴大，做出口碑後，1995年起改成日日都是行善日，全市20餘間教養院都能看到他送貨的身影，風雨無阻，笑言：「沒有送我就渾身不對勁！」身體也越做越健康，如今已年近70，仍是一尾活龍。
謝文和說，桃園果菜市場攤商也很熱心響應活動，像是黃俊淵、李文榮、江基萬也都捐很多，每天都至少1噸蔬果，逢年過節就翻倍，颱風、梅雨季菜價飆升，擔心教養院幼童沒菜吃，更會提前預留大量蔬果給他們，笑說「做是福、吃是祿」，孩子們不善言辭，但往往一個緊緊的擁抱就讓他備感窩心。
謝文和除了送菜，還幫忙捐棺、安葬，名片甚至印上「24小時愛心服務」，做公益不求回報的心也影響到兒子謝宏益，笑說兒子在社會局社會救助科工作，薪水卻都不拿回家孝敬父母、全都奉獻給社會，言談中洋溢驕傲又滿足的笑靨。
桃園果菜市場公司董事長彭添富讚揚謝文和「始終如一」的精神更難能可貴，笑說難怪桃園果菜市場生意好，1年營業額約7億元，產值高且營收佳，還辦理農藥殘留檢驗工作，品質值得信賴，連新北市三峽及鶯歌地區都來批貨，今年將興建低溫冷藏中心，提供行口、團膳及產銷班使用。
(中時)
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