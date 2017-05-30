法網》阿格西執教後首勝 喬帥：盼長期合作

喬柯維奇法網男單首輪拿下與阿格西合作首勝。(美聯社)

法網尋求衛冕之路，前球王喬柯維奇(Novak Djokovic)踏出第一步，男單首輪迎來與阿格西(Andre Agassi)合作首勝，他賽後透露阿格西法網第2周將缺席，「我只能盡可能把握時間，但我期待能和他能長期合作。」

喬柯維奇男單首輪6比3、6比4、6比2直落三西班牙葛拉諾勒（Marcel Granollers)，「喬帥」認為自阿格西身上收穫良多，無論場內場外，對喬帥而言，阿格西角色有如心靈導師，也正好是他此時此刻最需要的。

阿格西法網場邊觀戰。(美聯社)

「你需要一個榜樣，了解這些過程、轉折，歷經相同的生活型態，你做的每個選擇，這些選擇如何影響你的人生。」喬帥說，「這些路他都走過，而我也受益良多。」世界第2喬柯維奇，次輪將迎戰葡萄牙好手索沙（Joao Sousa）。

喬柯維奇展開與新教頭的合作篇章，「舊愛」前教頭貝克(Boris Becker)也被捕捉到，與阿格西握手寒暄照片，兩人頗有前嫌盡釋的味道。

(中時電子報)