剛生完長這樣！劉香慈秀11字腹肌 速瘦不科學
「最美士官長」劉香慈去年和永信藥品第三代小開Vick結婚，今年母親節前夕突曬出寶寶照片，宣布升格當媽，讓眾人超驚喜。而今（30日）她在臉書分享健身照，沒想到剛生產完不久的她，竟還有11字腹肌，讓網友驚呼太強了！
劉香慈今發文稱：「出來吃就是要還～」原來上健身房是為了消「吃的業障」，並附上好幾張自拍美照，只見她一手拿手機掌鏡，一手把衣襬撩起至胸下，露出纖細蠻腰S曲線，驚人的是，還看得出有11字腹肌的線條，神速恢復產前的苗條曲線，完全看不出是剛當媽的人。
照片一PO出，大票網友驚嘆「剛生完長這樣！太扯了啦」、「是要逼死誰，才剛生完就那麼瘦」、「瘦好快，怎麼辦到的」，劉香慈則笑說自己已生完一陣子了，解釋她孕期只胖10多公斤，但從懷孕到生完都在動，肚子才沒被撐大太多，並表示她有請一對一教練，雖辛苦但效率高，也強調全靠毅力「把『動』變成『生活習慣』」，才恢復地如此迅速，讓網友敬佩不已。
(中時電子報)
關鍵字：劉香慈
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