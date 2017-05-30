抗議捕鯨 丹麥「小美人魚」雕像遭潑紅漆

丹麥警方說，哥本哈根知名雕像「小美人魚」今天遭抗議捕鯨的動物保護人士潑紅漆。（美聯社）

小美人魚上半身雕像滿是紅漆，抗議人士還在雕像前石上噴漆寫「丹麥，保護法羅群島（的鯨魚。（美聯社）

對雕像潑漆、斬首事件經常在台灣上演，未料此現象也出現在丹麥！丹麥警方說，哥本哈根知名雕像「小美人魚」今天遭抗議捕鯨的動物保護人士潑紅漆。

根據美聯社取得的照片顯示，小美人魚（Little Mermaid statue ）上半身雕像滿是紅漆，抗議人士還在雕像前石上噴漆寫「丹麥，保護法羅群島（Faroe Islands）的鯨魚。」哥本哈根警方證實，小美人魚成破壞的目標。現正調查本案。

抗議人士想要保護的法羅群島，是丹麥位在北大西洋的自治群島，夙來有捕捉領航鯨的傳統，他們在海灣或峽灣圍困鯨魚，然後以長刀屠殺。

丹麥作家安徒生所寫的「小美人魚」，是台灣人所熟悉的童話故事。塑立在哥本哈根的這座雕像百年來多次遭受破壞，1964年和1998年頭被偷走，1984年手臂被砍下。她也曾被噴漆後扔進海裡好幾次；2004年，她的頭遭覆蓋頭巾，表達對土耳其申入歐洲聯盟的抗議。

(中時電子報)