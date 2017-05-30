「通俄門」第一槍！白宮通訊主任杜布克辭職
白宮通訊主任杜布克(Mike Dubke)周二(30日)證實已經辭職，美國總統川普的「通俄門」事件越演越烈，除了川普女婿庫什納捲入以外，白宮高級官員未來可能掀起一波請辭風，杜布克則是開了第一槍！
根據《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，一名高級行政官員證實，白宮通訊主任杜布克在今日(30日)已經辭去職務，杜布克僅僅任職3個月，並在本月18日主動提出辭呈。
杜布克與白宮新聞秘書史派瑟(Sean Spicer)之前在工作上過從甚密，杜布克曾經擔任史派瑟的幕後黑手，負責協助管理溝通策略，和處理危機，像是負責處理之前FBI局長柯米的去職，或是推出新政策、計畫的相關措施等等。
但是，川普在開除FBI局長柯米之後，白宮的「通俄門」風暴並沒有因此平息，尤其是一些負責通訊的高級官員，譬如杜布克和史派瑟更在溝通協調方面，仍遭到很多尖銳的批評，輿論經常說他們辦事不力。而這次杜布克主動提請辭職，可能開了「通俄門」的第一槍，他是白宮中少見的新人，2月中才剛上任，僅僅上任3個月，今日已證實辭職，白宮未來恐怕還有一波新的人事變動。
(中時電子報)
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