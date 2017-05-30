羅志祥反串「朱碧石」慶端午

羅志祥在微博po出反串「朱碧石」美照。（取自新浪微博＠羅志祥）

今天（5月30日）是端午節，羅志祥晚上6點多透過微博祝粉絲「端午節快樂」，不過po出的照片卻是拿著隻橡皮雞的長髮、女裝反串照，還要大家別忘了「女神朱碧石」。

已經5個月沒出現的「朱碧石」，其實是羅志祥去年參加大陸綜藝節目《極限挑戰》第2季時，在第5集反串的正妹角色，「朱碧石」即是「豬碧池」諧音，取自羅志祥暱稱「小豬」與英文賤人「Bitch」，一身紅的連身洋裝，長鬈髮，讓人一見難忘。

雖然羅志祥曾笑說：「我不要朱碧石比我火！」但這個反串的正妹角色，人氣真的比羅志祥本人還高，廠商爭相找「朱碧石」唱歌，其中有首廣告歌居然還是「我要找朱碧石唱歌，找朱碧石唱歌，朱碧石……」超級洗腦；因此，去年10月18日「朱碧石」還發行了個人首張單曲《你幹嘛》，並拍攝MV。

(旺報)