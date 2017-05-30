英國將於6月19日開始脫歐談判

6月8日英國將舉行議會選舉。而英國首相特雷莎·梅伊29日表示，大選後11天，也就是6月19日，英國與歐盟之間的脫歐談判將正式啓動。

梅伊稱這一啓動日期不會被推遲。她就此敦促選民在議會選舉中投票支援她領導的保守黨，以便新政府更好地代表英國與歐盟展開談判。

上個月，梅伊宣佈提前舉行大選，之後一段時間，保守黨的民意支援率曾一度遙遙領先。但近來，保守黨的支援率卻開始下滑，與老對手工黨之間的差距越來越小。

在2016年6月脫歐公投投票前夕，英國兩大黨當中，儘管首相卡麥隆反對脫歐，但執政的保守黨內部分歧，支持與反對者都有一定比例，工黨雖也有分歧，但反對脫歐者居明顯多數。而傳統第三大黨自由民主黨與如今因為單一選區選制成為第三大黨的蘇格蘭民族黨都明確反對脫歐，英國獨立黨則強烈支持脫歐。公投結束，支持脫歐方過半獲勝後，卡麥隆辭職，梅伊接任後，保守黨開始明確推動脫歐，工黨在黨魁柯賓認為不應跟民意對抗之下，也沒有在國會強力阻擋脫歐。自由民主黨因為比工黨更堅定的反對脫歐態度，黨員人數暴增。

(旺報)