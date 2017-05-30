久違現身衣緊繃 霍建華變胖了
霍建華本月剛從新戲《如懿傳》殺青，今日久違現身公開活動，與大陸女星楊冪一起為新片《逆時營救》宣傳，甚至還親自掌鏡，與楊冪留下自拍合照紀念，只是也有不少粉絲發現霍建華疑似幸福肥，身形有些發福。
霍建華久違現身為新片宣傳，被粉絲發現不僅他為戲而剃的光頭造型終於長出頭髮來了，連體態也微微發福，西裝肩線明顯緊繃，引發大陸網友熱議「我覺得華哥胖了」、「噓，不能說他胖」、「你不是一個人，但是更好看了」，但也有人認為霍建華肩膀厚實許多，呈現倒三角體態，應是變壯而非變胖。
(中時電子報)
關鍵字：霍建華、
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