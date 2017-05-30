屢被演員爆臭臉 郭書瑤：他們網路霸凌我！

郭書瑤出席電腦品牌活動。（粘耿豪攝）

郭書瑤出席電腦品牌活動。（粘耿豪攝）

郭書瑤出席電腦品牌活動。（粘耿豪攝）

郭書瑤出席電腦品牌活動，現場PK打電動。（粘耿豪攝）

郭書瑤拍《通靈少女》時被其他演員抱怨擺臭臉。（HBO提供）

《通靈少女》讓郭書瑤（瑤瑤）人氣再度翻漲，不過最近她卻接二連三被《通靈少女》的同劇演員林大鶴、鄭茵聲爆料是「臭臉王」，她30日出席電腦活動時佯裝生氣地說：「我才是被排擠的那一個！他們網路霸凌我啦，我今天已經在群組放話說我要退出群組了！」

她說，之前大鶴對媒體說她臭臉，她特別把報導截圖，然後傳到群組，後來鄭茵聲也說她臭臉，她再度把新聞報導截圖傳群組，30日乾脆放話要退出共同群組。她笑說，之前大鶴已經傳了一張下跪、趴地的道歉照給她，還說以後任她差遣絕對不會拒絕。

瑤瑤不以為意地說，他們就是知道她不會生氣才敢這樣說，且一開始拍戲時，其他8個人還真的特別針對她的「臭臉」偷偷開過小組會議，討論：「她也會對你這樣嗎」、「你覺得她是有心的嗎」、「她真的很跩嗎」。

她解釋，私下的她本來就和螢幕上大家看到的笑瞇瞇樣子不一樣，她個性較慢熟，加上拍《通靈》時真的壓力很大，導演對她要求很高，前一個月都是她一個人在拍宮廟戲，後一個月才開始和其他人拍學校戲份，但其他人之前已一起上過表演課，所以比較熟，加上她的角色個性設定，才會給大家臭臉的觀感，她之前就自爆大家都故意叫她「臭跩瑤」。

她30日出席Dell遊戲專用桌上型電腦活動，現場秀出打電動功力，她說自己平常很愛打電動，但因為知道會沈迷，所以要求自己一天只能玩一小時或三場，也絕對不跟男友金陽打，「我不跟太熟或親近的人對戰，因為可能會生氣翻臉！」

她過去兩個月在香格里拉演出陳玉珊擔任總製作人的新戲《狼殿下》，劇中飾演契丹公主的她，原本她身上毫無公主該有的嬌氣，也不習慣使喚人，工作人員為了幫助她入戲，處處把她捧在手心，經常噓寒問暖、送暖爐、遞外套、送茶水，「演到現在，我真的覺得自己是公主了啦！」之後劇組將轉景前往象山影視城拍攝。

(中時)