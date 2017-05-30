文在寅與安倍通話 加強制裁北韓達成共識
韓聯社報導，南韓總統文在寅30日下午應日本首相安倍晉三之請與其通電話20分鐘，討論應對北韓日前試射彈道飛彈。韓日領袖就當前應加大制裁北韓施壓力度達成共識，但日方不願與北韓對話被利用，與韓方立場有異。
安倍晉三在電話中指出，北韓已經連續三周發射飛彈挑戰國際社會，這是無法容忍之舉，只能通過中國的經濟壓力和美國的軍事壓力迫使北韓嚴肅對待，當前不是對話時機，應強烈要求中國停止對北韓供應石油及製品。
安倍還稱，無論對北韓釋放何種信號，北韓都會按計畫發展核武器，為了對話而對話沒有意義，不應被北韓利用讓其贏得時間，日方打算採取具體行動遏制北韓核威脅。安倍並邀請文在寅盡早訪日。
文在寅表示，充分理解安倍擔心北韓不斷挑釁危及日本安全，同樣認為對話時機未到，應提高制裁和施壓水平。但文在寅指出，制裁和施壓應以引導北韓坐到棄核談判桌前為最終目標，國際社會應在強有力地反制挑釁的同時，不斷提醒北韓只要棄核即可對話。文在寅認為，美國總統川普的想法也與他相同。文在寅並表示，願意接見安倍派至南韓的特使當面磋商朝核事務。
(旺報)
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