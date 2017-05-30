郭董好忙！貴陽看完大數據 再去澳門關心醫療
鴻海集團總裁郭台銘好忙，才剛在中國貴陽出席國際大數據博覽會擔任開幕以及演講嘉賓，隨後又飛往澳門，與澳門行政長官崔世安商談未來雙方在醫療領域的合作可能。
鴻海集團董事長郭台銘在今年年初舉行的愛心歡樂嘉年華上致詞，細數過去一年的點點滴滴，表示去年一年365天，留在台灣的時間只有110天，等於一年至少有200天在天上飛，果不其然，才剛去貴陽參與國際大數據博覽會後，就經澳門日報爆料，郭董前腳才離開貴陽，後腳就來到了澳門。
據《澳門日報》報導，郭台銘一行人前進澳門考察，還與澳門主管機關行政長官崔世安會面，據悉其他參加會面的還包括行政長官辦公室主任柯嵐、行政長官辦公室顧問高展鴻、澳門投資發展公司董事會主席呂紅等，據悉澳門行政長官崔世安係在禮賓府會見來澳考察的郭台銘，雙方當時特別就澳門未來持續發展和促進經濟多元化發展等議題交換了意見，同時也談及了台澳未來在醫療領域合作的可能。
郭台銘指出，考察過澳門和珠海橫琴，得悉澳門推動經濟和產業多元化的政策方向，以及澳門與橫琴已經展開的合作項目。他認為，澳門和珠海橫琴很適合發展健康養生、美容醫療旅遊等產業；另外，會議展覽業的發展，相信也有助於推動澳門走向經濟的多元化。
澳門高層也指出，澳門特區與珠海橫琴的合作，是植基於《粵澳合作框架協議》之上，目前澳門中醫藥科技產業園發展至今已有相當的進展，未來樂見澳門可以與鴻海集團旗下的健康醫學事業群進一步探討合作的空間。
(工商)
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