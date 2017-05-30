北韓：成功試射精密導引彈道飛彈

韓聯社引述朝中社30日報導稱，在北韓勞動黨委員長金正恩的指導下，北韓軍隊成功試射搭載新開發的精密導引系統的彈道飛彈。

北韓於29日凌晨5時39分在江原道元山一帶發射的彈道飛彈，飛行距離約450公里。據朝中社報導，金正恩去年下令開發「北韓彈道火箭」，攻擊「敵人艦艇」等海上、地上的精確目標，精密導引彈道飛彈便是其中一環。其中所謂的「敵人艦艇」，針對的就是美國航空母艦。

報導指出，為確保遠程觀測，此次試射將目標射程定為中程進行發射，下落地點距離目標點僅7公尺，命中準確。金正恩在視察試射現場時對該彈道飛彈表示滿意，稱較「火星」系列準備流程高度自動化，發射時間大大縮短。

(旺報)