透天厝闢密室改槍 慣犯狡稱個人嚐好愛玩槍

新竹呂姓男子屢因改造槍枝遭警方查獲，供稱個人嚐好愛玩槍。(張企群翻攝)

警方查獲3把改造手槍，其中包括一把早期情治人員使用的點22迷你手槍。(張企群翻攝)

警方查獲3把改造手槍，其中包括一把早期情治人員使用的點22迷你手槍。(張企群翻攝)

家住新竹縣竹北市的45歲呂姓男子，5年前曾遭南投警方查獲改造槍枝，仍不知悔改，最近又購入多把貝瑞塔、金牛座道具槍及多支槍管與鑽具，在居住的透天厝闢密室重操舊業。日前再遭北市刑大偵一隊上門查緝，起獲3把改造手槍和改造工具及零件，其中包括一把早期情治人員使用的點22迷你手槍。

呂嫌供稱，他因心臟疾病，擔心自己已時日不多，改造槍枝純屬個人興趣，並未作為販賣作案不法之用，為免以後沒機會改造槍枝 才會即時行樂改造槍枝收藏觀。

對於警方上門逮捕兒子，呂嫌母親直說兒子在湖口工業區從事手機面板製造作業員，有正當工作無不良嗜好，就是喜歡玩槍、騎重機，寧願放棄與全家出國遊玩，節省費用來購置那些槍支，兒子有那些槍不是拿去做壞事，只是在家玩玩，且說兒子身體不好，只有這個嗜好，在家把玩沒拿出去應該不犯法吧！

呂母甚至表示她自己也喜歡玩槍，從小也常在電動玩具店玩「活動靶」射擊遊戲，「槍法還很準」等語，令專案人員聞言面面相覷，不知如何接話。

北市刑大偵一隊是趁破曉時分，呂嫌外出開門之際，進入改槍慣犯呂嫌透天厝執行搜索，發現一樓擺放2部800cc重機，另於一樓大廳陳列數10支瓦斯長槍、貝瑞塔、金牛座等操作槍，作為個人賞玩並設立靶場試射專區。

警方搜索期間，呂嫌不急不徐提示所購入之瓦斯長槍讓警方初篩，營造出重機與生存遊戲玩家氛圍。但專案人員檢視他所購入之貝瑞塔、金牛座操作槍，研判呂嫌刻意將槍管取出，意圖規避警方查緝，懷疑他將貫通的槍管藏匿某處。

所幸，員警從屋內搜出一把早期情治人員藏於皮帶間罕見「點22」迷你手槍，仿間又稱其為「點22皮帶頭」手槍，該槍攜帶方便且不易被發現，警方從該槍口明顯嗅出火藥殘留味道，顯見呂嫌曾試射該槍。經仔細搜索，再從呂嫌露營營具收納櫃中找到槍管1支及已拆解的操作槍1把。

幹員警憑著敏銳的直覺， 發現一樓底端有一間密室，打開一看，赫見密室內藏放大型鑽具機台、鑽頭、貫通槍管成品等改造槍支工具一應俱全。呂嫌見大勢已去，主動組裝原缺槍管之貝瑞塔、金牛座等操作槍，經由警方複檢槍體零件完整，總計共起出改造手槍金牛座2支、「點22皮帶頭」手槍1支、已貫通槍管4支、未貫通槍管3支及大型鑽台、砂輪機、鑽頭、老虎夾、固定夾、游標尺等改造槍枝工具一批。

呂嫌坦承查扣槍枝是他個人持有，供稱收藏槍枝賞玩實屬嗜好，改槍也沒用在不法用途，純屬觀賞之用，會一改再改的原因，全因他心臟健康狀況不佳，不知還有沒有明天，為免那天倒下去就沒機會了，即時行樂以免後悔。訊後，警方將呂嫌依槍砲彈罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

(中時)