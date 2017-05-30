日外相與楊潔篪會談 努力實現領袖對話

共同社報導，日本外相岸田文雄30日與大陸國務委員楊潔篪在東京都內舉行會談，雙方就利用國際會議多次展開領袖對話，努力改善兩國關係達成了一致。二十國集團（G20）峰會將於7月上旬在德國召開，雙方將為屆時實現領袖會談展開協調。在應對北韓問題上，雙方主張互不妥協。

日方有意在正值兩國邦交正常化45週年的今年，憑藉日本首相安倍晉三和大陸國家主席習近平的會談推動關係改善。此外還將摸索盡快舉行日本擔任主席國的日中韓領袖會談。楊潔篪將於31日將與安倍舉行會談。

岸田和楊潔篪兩人就在各級別加強日中間對話達成了共識。此外還確認了妥善處理在東海的對立等日中間懸而未決的課題很重要。楊潔篪表示，今年是邦交正常化45週年，明年是和平友好條約簽署40週年的特別節點，希望雙方努力發展關係。

關於如何應對北韓，岸田向中方尋求合作加強施壓，可能考慮的是促使中方限制石油出口一事。楊潔篪表示，中方堅決主張通過和平談判政治解決問題，再度展現了重視對話的立場。兩人就在聯合國安理會上進行緊密合作達成了一致。

(旺報)