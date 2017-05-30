李㼈一輩子坦蕩　唯獨曾對不起「一隻鳥」

李㼈在《牡丹花開》演出精湛。（台視提供）

李㼈在《牡丹花開》緊抱孫淑媚。（台視提供）

台視新八點檔《牡丹花開》播出後收視率不斷攀升，上周播出第三集又創新高，全體平均收視1.32、有效平均收視也有1.12。本周李㼈、孫淑媚的感情路有新突破！孫淑媚因遍尋不著再度走的失智媽媽林小樓流下焦急的眼淚，事主之一的李㼈淚濕雙眼內疚的抱著孫淑媚安慰。不過李㼈自認生平不曾對人有過內疚感，唯一的例外竟是一隻鳥。

天生正義感十足的李㼈義正詞嚴說：「我做人對得起自己良心，從不做對不起人家的事！」不過他透露自己的人生唯獨對一隻鳥感到愧疚。原來是李㼈28年前剛退伍時，曾到菲律賓跟朋友玩空氣槍，原本是對著飲料罐射擊，李㼈一時興起，對著對面電線杆頂端的麻雀開槍，沒想到不偏不倚打中牠，嚇得他丟下手邊東西，立刻狂奔捧起受傷的小鳥，在路邊不斷向小鳥道歉，他難過的說：「我一直跟牠說對不起！下輩子要我做甚麼都可以！」現在想起來依舊心很痛。

李㼈所飾演的「阿水師」角色播出後為觀眾帶來不斷歡笑聲，這場戲情緒與之前截然不同、轉變巨大讓人看了很揪心。李㼈表示：「順著劇情走這是演員應該做的，阿水師把人家媽媽顧到不見，內疚是必然的事。」

而孫淑媚痛心流淚的模樣令人心疼，不過她卻笑說其實拍這場戲前早就「哭起來等」，原來當天在港邊拍，風好大，她的眼淚一流下來就被吹乾，「我只好早點哭，讓眼淚在對的時間流下來。」

《牡》劇有哭有笑，到目前為止孫淑媚的悲情戲沒有少拍過，她也透露之前曾集中一天拍太多哭戲，導致憂鬱情緒不好抽離，「那天到睡前還在哭，不過心中又有一個聲音會告訴自己要積極正面，就如同這個角色一樣！」

(中時)