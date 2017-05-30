陸抓娃娃機正夯! 半年回本月入近萬人幣
華商網報導，原本在電玩城的「抓娃娃機」，近來不斷出現在商場、地鐵站等場所。消費者玩一次花費1到2元（人民幣，下同），讓商家每月每台就有近萬元的收入。
抓娃娃機的經銷商表示，機器可以調概率，抓取過程分為抓起和運送兩個環節，這兩段抓力還可分段設置，綜合影響抓取概率，如何調整可根據娃娃的成本自行決定，不過機子如果抓力調得太鬆、顧客不買帳，太緊經營者又會賠錢，所以一般會調到20次出一個娃娃。
西安郵電大學經管學院院長張鴻表示，抓娃娃機紅起來，可能與兩方面原因有關，一是大眾快速消費需求的提升，娃娃機能滿足這種非計畫內的娛樂消遣；二是網路發展給它新的生存空間，手機支付取代了傳統兌換遊戲幣，同時經營者還能通過掃碼與消費者互動，進一步吸引消費。
易觀國際互動娛樂分析師王傳珍認為，抓娃娃機重新火爆的背後，是零售業態的快速變化，過去幾年，各大中城市的主流零售業態，正從傳統單一零售向商業綜合體進化，綜合體定位於休閒、購物一體化，所以除影院、超市、書店，娃娃機當然也很自然地入駐。
業者透露，一台普通機器的成本在1200到1500元人民幣，娃娃的成本按分三個等級，最差的2元左右，中等的3.5元到5元，精品娃娃6元到10元。若按一名工人負責5家店內娃娃機的日常維修、娃娃配送、貨款結算等工作來算，人工成本一般在每人每月3000元左右。
據瞭解，每台娃娃機的日流水達到50到80元就可以盈利，春節期間每台更能賺到50到200元，所以大約半年可賺回一台機器的成本。
(旺報)
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