香港驚見「詐」彈 警方調查不排除恐攻
香港旅遊區尖沙咀海運大廈郵輪碼頭附近今(30)日發現疑似爆裂物，經警方調查後確認不是爆裂物，不過依然會依恐怖攻擊等方向跟進調查。
據《東網》報導，今天下午2點10分左右，有民眾在碼頭附近發現一綑以7支信管綁在一起的可疑物品，上面連著一個鬧鐘與纏著電線，於是趕緊通報向香港警方。警方接報後趕至現場，發現可疑物品位於海運大廈平台G62舖位旁邊，疏散附近約600名市民；下午約3點35分，警方爆炸品處理科人員操控拆彈機械人，當場將可疑物品引爆。警方指出，可疑物品由7條紙筒捆綁起來，再貼上鬧鐘，看似炸彈。
據監視器畫面顯示，有名黑衣女子於事發前當地徘徊一陣子，放下可疑物品後離開，雖無爆裂裝置，但似乎是想引起恐慌。香港警方表示對此案十分重視，交西九總區重案組(RCU)接手跟進，將循多個角度調查這次事件，包括恐怖攻擊。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。