香港驚見「詐」彈 警方調查不排除恐攻

香港旅遊區尖沙咀海運大廈郵輪碼頭附近今(30)日發現疑似爆裂物，經警方調查後確認不是爆裂物，不過依然會依恐怖攻擊等方向跟進調查。(圖/取自東網)

香港旅遊區尖沙咀海運大廈郵輪碼頭附近今(30)日發現疑似爆裂物，經警方調查後確認不是爆裂物，不過依然會依恐怖攻擊等方向跟進調查。

據《東網》報導，今天下午2點10分左右，有民眾在碼頭附近發現一綑以7支信管綁在一起的可疑物品，上面連著一個鬧鐘與纏著電線，於是趕緊通報向香港警方。警方接報後趕至現場，發現可疑物品位於海運大廈平台G62舖位旁邊，疏散附近約600名市民；下午約3點35分，警方爆炸品處理科人員操控拆彈機械人，當場將可疑物品引爆。警方指出，可疑物品由7條紙筒捆綁起來，再貼上鬧鐘，看似炸彈。

據監視器畫面顯示，有名黑衣女子於事發前當地徘徊一陣子，放下可疑物品後離開，雖無爆裂裝置，但似乎是想引起恐慌。香港警方表示對此案十分重視，交西九總區重案組(RCU)接手跟進，將循多個角度調查這次事件，包括恐怖攻擊。

(中時電子報)