設想北韓導彈襲日 日本海沿岸將進行疏散演習
導彈落入日本境內的可能性不再只是想像而已！鑒於北韓多次發射彈道導彈，日本政府已擬定計畫，近期在日本海一側的各地實施居民疏散訓練。但有專家擔憂，此訓練可能加劇民眾的不安。
共同社報導，中央政府將與各地方攜手，舉行導彈來襲的居民疏散訓練。相關地方政府強調，訓練不可或缺，將對資訊傳遞和疏散工作起作用，但不指定疏散地點，交由居民自行決定的方式，也有專家表示擔憂，稱「可能會加劇不安」。
內閣官房4月曾在「國民保護門戶網站」刊登了導彈落入日本時的詳細疏散方法。其中內容指出，導彈自發射起將在10分鐘以內飛到，建議「盡量躲避在堅固建築物或地下」，以躲開爆炸氣浪等。
然而，設想為疏散地點的公民館和體育館多為木造建築，可以疏散到「堅固的建築物」的居民有限。
日本大學研究危機管理學教授福田充認為，若北韓緊張升溫的情況下持續訓練，將會加劇國民的不安，他建議疏散方法的正確資訊應徹底廣告周知。
(中時電子報)
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