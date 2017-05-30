晝行燈非霧燈 車主挨罰1200元判撤銷

劉姓車主去年1月9日早上，在桃園區中山、泰成路口，被其他車主以行車紀錄器檢舉「開霧燈」，桃警依違反《道路交通管理處罰條例》中的「汽車駕駛人未依規定使用燈光」開單告發，桃園市政府交通裁決處開罰1200元。

劉男不服喊冤說，2012年從原廠買車後就不曾改車，拿出驗車證明強調是晝行燈、非霧燈，向桃園地院提起行政訴訟。

法官調查發現劉男確實沒有改車，車頭左、右下角僅有晝行燈、沒有霧燈，只有車尾有後霧燈，不能僅憑照片就認定他違規，判劉男勝訴，罰單撤銷。

(中時)