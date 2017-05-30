這是武器？央視記者泰國被捕

在泰國，防彈背心與防毒面具被視作武器。（圖／美聯社，示意圖，非新聞事件當事人）

泰國警方今（30）日稍早前證實，中國大陸國營媒體中央電視台2名記者在過境泰國曼谷機場時被捕，只因攜帶防毒面具和防彈背心。不過在交付保釋金後，泰國警方已經釋放這2名記者。

根據中央社報導，1名英籍鄭東尼（Tony Cheng，音譯），另1名為德國籍的韋圖斯基（Florian Witulski），均任職於中國大陸國營媒體中央電視台記者。2人昨（29）日晚在曼谷蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi airport），因攜帶防毒面具和防彈背心板而觸法被捕。

鄭東尼與韋圖斯基當時正轉機趕赴伊拉克，以報導飽受戰火蹂躪的摩蘇爾（Mosul），當地伊拉克部隊與伊斯蘭國組織（IS）在發生激戰。

據泰國警方表示，鄭東尼在繳交3000美元保釋金以及護照被沒收後，於今天下午獲釋。韋圖斯基也很快就無罪釋放。

鄭東尼說，他很意外，防毒面具和防彈背心竟然屬於武器。在泰國，若無使用執照持有防毒面具和防彈背心，將處以最高5年的有期徒刑。

國際組織向來質疑泰國這項法令，並指出記者是為了進出危險區域始攜帶防毒面具和防彈背心，不應因此而受罰。

(中時電子報)