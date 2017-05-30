女偶像被曝生前窮困潦倒 抵死不賣身
90年代當紅玉女川越美和，今日被揭早在9年前於家中暴斃身亡，得年35歲，震驚日本演藝圈。據悉川越美和生前狀況十分潦倒，好友更坦言曾建議她可以靠美色下海賺錢，不過被她拒絕，寧願腳踏實地自己打工還債。
川越美和自2007年引退後，便轉行在房地產公司工作，原本生活狀況還不錯，直到後來遭演藝圈人士詐騙，令她不僅積蓄沒了，還負債累累，最後更申請破產，生活潦倒。
不過她生前友人，剛剛就在臉書轉PO自己接受週刊採訪的報導，還坦言曾建議川越美和可以到銀座風俗店打工，靠著美貌賺錢比較快，不過被川越美和一口拒絕，寧願自己實實在在地兼職還債。友人還透露，川越美和無論生前多麼貧苦，也絕對不輕易向人借錢。
(中時電子報)
關鍵字：川越美和、
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