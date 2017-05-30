蘇花路斷 藍營立委感同身受「有家歸不得」

蘇花中斷，立委許毓仁也感同身受。(圖/楊漢聲)

蘇花公路因雨中斷封閉，造成眾多遊客滯留花蓮，只能繞道中橫或南迴返家，蘇花逢雨必斷的窘況，讓人民苦不堪言，連國民黨立委許毓仁也受害。他連續假期到花蓮訪友，民眾不停陳情，感同身受有家歸不得的苦，疾呼中央正視花蓮人的痛，徹底解決蘇花公路問題。

許毓仁乘著連續假期到花蓮訪友，他搭火車往返，但友人則是開車前往，前日友人要北上返家時，因蘇花中斷只能繞行中橫，從下午4點出發，沿路塞車，抵達台北竟已是清晨4點多，整整耗費12個小時才到家。

他在花蓮期間接獲許多遊客陳情，深深體悟蘇花公路對花東民眾的重要性，但這條主要道路卻脆弱不堪，只要遇雨或颱風就會坍塌封閉，不只對交通影響甚大，也對民眾安全產生影響，深深認同花蓮人聲索安全回家的路之迫切。

許毓仁強調，他曾專門研究蘇花公路地質，發現地質相當脆弱，只要一下雨就會崩塌，十分危險!其實雨後第一天雖然表層土石已乾燥，但水分則已滲入內部，極易有落石危險，確是條高度危險的公路。

由於地質脆弱，遇雨則坍，許毓仁也承諾幫忙在院會發聲，新政府應正視問題，積極作為，一勞永逸解決蘇花公路問題，不要再每遇雨就塌坍，還給遊客及花東地區民眾安全通行的權利。

(中時)