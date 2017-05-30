徐國勇：蘇花改儘速完成中 爾後不中斷

行政院發言人徐國勇表示，蘇花改工程正在進行中，交通部持續改善道路狀況，待蘇花改工程儘速完成後，交通狀況會改善。（照片摘自行政院臉書）

連日大雨造成蘇花公路坍方，行政院發言人徐國勇今（30）日表示，此次崩塌之台九線蘇花公路112.6Ｋ蘇澳九宮里處，在今年㡳完成蘇花公路蘇澳-東澳改善後，爾後將不會有中斷之虞，將是一段安全回家的路。

(中時)