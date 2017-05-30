上海開考試減壓專線 來電者多學霸
大陸中高考將登場，青年團上海市委會已開通12355的「中高考減壓熱線」，準備為莘莘學子心理減壓，沒想到在打來的近600通電話中，竟然多數是成績超好的「學霸」。心理分析師指出，功課越好，越擔心考試考不好，於是心理壓力就變得更大。要放鬆自己。
東方網報導，從5月15日，青年團上海市委會12355開通「中高考減壓熱線」後，已接聽了近600通電話，較往年略有增加。打來求助的電話，以考前壓力加劇、煩躁焦慮、精神無法集中、成績起伏較大、與家長發生矛盾等最多。
「你可能不相信，其中一大半是學霸打來的電話。」負責心理諮詢的老師舉例說，有一名初三男生，就讀於一所民辦中學，平時考試成績都在全班前三名，老師、父母都對他抱有較高期望，但隨著考期臨近，他總擔心自己考不上理想的重點高中，晚上做夢都會夢見自己中考失利。
也有學生打電話來說自己感到「焦慮和迷茫」，於是打12355減壓熱線求助。還有一名高三畢業生說，最近狀態很差，一做作業就想睡覺，躺到床上卻睡不著。「考試鈴響了，我的答案卷還有一大堆沒做完，嚇得我一身冷汗。」還有很多人不但睡不著，連飯也吃不下，問題一大堆。
「考試就是你把自己知道的，正確地寫下來就可以了。至於考卷怎麼批，其他同學發揮如何，分數怎麼樣，這些都不是你能決定的。」12355心理諮詢師崔佳麗表示，焦慮本身並非壞事，只要在適度範圍內，還會激發出潛力。所以，要試著與焦慮和平相處，將焦慮放在一個可控的範圍內，臨場才最會有最好的表現。
(旺報)
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