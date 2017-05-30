民進黨開放陸資來台炒房？修正案引關注
行政院近期核定陸資來台買房辦法修正案，將一人一戶明確入法，引發網路一片爭議，痛批蔡政府開放中資來台炒房，台灣房價將高到「台灣人代代為奴」，不過也有網友出來解釋，修正案事實上並沒有放寬陸資炒房。
行政院修正《大陸地區人民在台灣地區取得設定或移轉不動產物權許可辦法》有4大修正重點，其中一項便是將一人限買一戶明確入法。因值「萬通台北2011」的大陸買家訴願成功，此修正案也在網路引發關注。
有網友發文表示這是開放陸資炒房，台灣房價會高到「台灣人代代為奴」，說每個國家對於中國人買房的條件都是變嚴，而台灣人炒房地產已經炒的租金高、物價也高，還讓大陸人來這裡買房。
不過也有網友跳出來解釋，表示陸資買房自103年就實施總量管制措施，每年總量限制400戶，同一社區不可超過10%中資。再者，陸資買房一人限一戶早是審查的不成文規定，今年只是要將此不成文規定入法。
文中分析，以台灣房屋交易量在去年房市低迷時也有18萬戶來看，總量限制量不過千分之二，而自91年開放陸資買房至今年為止，核准也僅有363件，管制已算嚴謹。
這次的修正案是否真是開放陸資來台炒房呢？官員表示，這項修正案是配合實務審查作業需求，不涉任何鬆綁或趨嚴。而綜觀修正案的重點，除了一人限一戶外，陸資買房應檢附的文件規定更明確、事後控管機制明確化也都是加強管制，因此開放陸資來台炒房一事其實無須過於擔心。
(中時電子報)
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