食材國際化 陸全球收購食品企業

近幾年來，大陸餐桌上來自全球的大龍蝦、鮭魚、牛排、美式火腿，不但數量漸多，且越來越「國際化」，這些飲食潮流背後，主要是大陸食品行業在海外「圈地」收購的結果。

大陸企業不僅在國外購買農地生產大米，而且還大舉收購國外成熟的食品和乳製品廠商。例如澳洲最大乳製品生產商VDL就被大陸商人盧先鋒收購。在此之前，澳優乳業就全資收購荷蘭海普諾凱乳業集團、光明乳業收購以色列乳品公司TNUVA集團、荷仕蘭也全資收購一家紐西蘭工廠及4萬畝牧場。

除了乳製品行業，2013年，雙匯收購Smithfield花費47億美元，創下當時大陸企業收購美國公司的紀錄。位於維吉尼亞州的Smithfield是美國最著名的豬肉製品生產商之一。雙匯透過收購Smithfield，將道地的美國風味搬到位於河南鄭州的豬肉生產廠。中資企業的收購不僅沒有使美國傳統豬肉製品文化消失，反而將美國風味引進大陸巨大的消費市場。

「大陸在海外收購的食品公司都是頂級公司，因為中國人只認著名品牌。」彭博依據一家專業公司負責人的說法指出，從2005年至今，大陸食品工業的海外併購累計超過520億美元（約1兆5626億元台幣），且多數投資集中在先進國家的知名企業。

(旺報)