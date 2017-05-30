美軍步兵眼前顯示器 如同機器戰警

戰術增強現實TAR可以使士兵看到夜視顯像、目標、與戰術地圖。(圖/美國陸軍)

許多科幻片都有這樣的設定，未來的科技戰士眼前有一片多功能顯示器，顯示器會投射各種環境的資訊，包括路線圖、電子地圖，甚至會告知威脅與目標的位置。現在美國陸軍確實在研究這種眼前顯示器。

美國陸軍報(army.mil)報導，美國陸軍通訊與電子情報部(CERDEC)的理察．納伯斯（Richard Nabors）說，現在正在研發一種名為「戰術增強現實」（Tactical Augmented Reality,TAR）的新技術，可以幫助士兵精確地知道自己在環境處於何處，戰友和敵人的相對位置。這個顯示器甚至可以與夜視鏡配合，使步兵在黑暗的環境也看的到各種重要的資訊，當然也可以與GPS與戰術地圖聯線，也就是這套系統可以整合各種設備。

TAR與頭盔、顯示器、攝影機都進行整合。(圖/美國陸軍)

目前美國陸軍已經是科技化最高的部隊，許多士兵都有攜帶手持GPS系統，隨時可以查看自己在環境中的位置。但是不管是裝在口袋裡或是貼在手臂上，他們都必須稍微暫停任務，專心的判斷電子地圖，因此CERDEC認為，把GPS資訊整合到眼前顯示器，可以更加強作戰效率。

反恐官員隆納德．蓋爾（Ronald Geer）表示：「TAR可以使士兵們不必低頭看GPS。事實上，他們甚至不必配戴那麼多的裝備，因為TAR可以把全部的訊息整合圖像到目鏡中，而目鏡又是科技頭盔的一部份。因此步兵會看到現場環境，以及疊加的地圖等資訊。」

在電影「機器戰警」當中，機器戰警可以看到各種環境資訊，並幫助他精確瞄準。(圖/網路)

此外蓋爾認為，如果步槍有裝雷射瞄準點和攝影機，也可以透過無線網路連線到士兵腰上的智慧電腦，再傳輸到眼前顯示器上。如此一來，士兵的武器指到哪裡，他的眼前就會有個瞄準點，他甚至可以利用槍來觀察環境，不必暴露在危險中，當然這些資訊也可以共享給其他隊友。

魔鬼終結者當中，終結者的數位顯示資訊似乎太多太複雜。(圖/網路)

這種設想其實在科幻片中已經很多年了，在「魔鬼終結者」(The Terminator)電影中，T-800終結者的眼前就顯示許多的環境資訊，還有一個瞄準框表現他的目光所在。另外在「機器戰警」(Robot Cop)當中，機器戰警眼前也有各種資訊，在準備使用槍支時，眼前顯示器會幫他調整好十字線。

其實常玩第一人視角射擊遊戲(First-person Shooter,FPS)的電腦玩家最能體會那種感覺，遊戲畫面就是現場資訊、隊友位置、使用武器、彈藥量與戰略地圖同時顯示的情況。

美軍未來科技士兵的作戰模樣，有戰術地圖、切換夜視鏡，還可以判斷目標的敵我狀態。

CERDEC的電子工程師大衛．費洛斯(David Fellowes)表示，步兵科技顯示器的構想確實很早就有，但是關鍵技術難點在於顯示器必須要小型化，以適應僅有的一英寸大小的目鏡，如此才不致於顯得笨重。

他說，這項研究在2008年左右就開始，陸軍研究實驗室一直都與步兵們配合，聽取他們的意見，並致力於實現小型化。到了2010年時，小型顯示器已經可以投射黑色和白色的版本，至於綠色的單色版本更早就問世。

(中時電子報)