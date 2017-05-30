美國證實將邀請中國大陸參加環太軍演

1998年的夏威夷珍珠港俯瞰圖，數十艘美國軍艦待命，將參加兩年一度的環太平洋軍事演習。（圖／美聯社資料照片）

2018年的環太軍演究竟應邀請中國大陸或台灣參加，一度引發兩岸關注，而今（30）日塵埃落定，美國第3艦隊發言人裴利證實，美國將邀請中國大陸出席2018年的環太軍演，中國大陸並且已獲邀出席6月在加州聖地牙哥舉行的籌備會議。

美國國防新聞（Defense News）29日報導，美國軍方已邀請中國大陸參加2018年的環太平洋軍演（RIMPAC）。報導引述第3艦隊發言人裴利（Ryan Perry）的說法，「2016年獲邀參與環太平洋軍演的26國，全數獲邀參加2018年的演習。」

裴利指出，美國國防部依據美國國會同意的美中軍事交流和海軍互動指引，已核准邀請中國大陸出席6月在加州聖地牙哥舉行的籌備會議。

2016年參加太平洋邊緣演習的國家包括澳洲、日本、南韓、英國、法國、德國與中國等26國，是全球最大規模的多國海上聯合演訓。

中國大陸在2014年首度獲邀出席環太軍演，歐巴馬（Barack Obama）為顧及美中軍事關係，2016年在南海爭議聲中，再度邀請中國大陸參加，主要是在夏威夷海域舉行的多國海軍演習。

美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）3月曾建議，美方應停止邀請中國大陸，並考慮改邀請台灣參與環太軍演。

(中時電子報)