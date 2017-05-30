法國首季GDP上修至季增0.4％

法國今年首季國內生產毛額（GDP）由初估的季增0.3％上修至0.4％，主因是經濟活動維持強勁，失業率也跌至歐元危機以來新低的9.6％。但此數據仍低於去年第4季季增0.5％，亦不如歐元區第1季GDP平均值季增0.5％

(工商)