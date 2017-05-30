老虎伍茲涉嫌酒駕遭逮捕

美國高球選手老虎伍茲（Tiger Woods）周一清晨在佛羅里達州疑似因酒駕遭到警方逮捕，在經過偵訊後已交保獲釋。伍茲隨後發出聲明稿道歉，並表示自己是服用處方藥物產生不良反應，而非媒體所報導的酒駕。

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