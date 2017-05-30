號稱全球最老粽子！ 放在古墓700年後長這樣
端午節，想必許多民眾都會吃粽子應景，但你可否曾想過古時候的粽子是長怎樣？根據大陸考古研究，目前發現年代最早的實物粽子，距今已有700多年歷史，是從南宋古墓中所挖掘出來，堪稱最老粽子。
綜合陸媒報導，這個號稱全球最古老的實物粽子，是由江西德安縣文物部門，於一座完整的南宋磚石古墓中所發現，距今已有700多年。在墓裡，一位女性右手拿著一根40公分的桃枝，上面則吊有2顆菱形狀的粽子，皆長6公分，寬3公分，外皮有粽葉包覆，並用苧麻捆紮而成。
至於為何古墓中會有粽子出現？依照專家的說法，粽子源起是在春秋時期，當時主要是用來祭祀祖先和神靈，到了晉代，才成為端午節慶的食物。因此，早期粽子有祭奠之意，放入棺木以示親屬的哀悼。
此外，德安縣博物館副館長邱文斌指出，隨葬的粽子會擺2顆，而不放單顆，是為了成雙成對，象徵吉祥如意。而出土的這2顆粽子，邱文斌說，在工藝上保持著江西地方傳統特色，與現代做法頗為接近。
(中時電子報)
關鍵字：粽子
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