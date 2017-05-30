堅稱履行經濟改革承諾 巴西總統特梅爾拒下台

身陷貪腐醜聞的巴西總統特梅爾（Michel Temer）周一表示，自己有能力履行當初承諾的經濟改革，因此絕不會輕言下台，希望藉此擺脫政治危機。他表示，希望本周出爐的經濟數據能顯示巴西已脫離經濟衰退，並誓言全力推動改革。

(工商)