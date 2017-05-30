學童免費超商用餐 「無飢餓網絡」拚年底擴全台

「無飢餓網絡」提供18歲以下學童發生緊急需求時，可至超商免費用餐。示意圖（楊騰凱攝）

先前台中市、新北市已開辦「無飢餓網絡」，提供18歲以下學童有緊急需求時，可至超商免費用餐，並留下聯絡方式轉由社工人員介入關懷，但行政院食安會報規劃投入2000萬元預算，將此措施擴及全台，預計6月召開跨部會議敲定細節，拚今年底上路。

農委會副主委、行政院食安會報副執行長陳吉仲受訪時指出，現正研擬將這項社會福利政策現擴及全台，藉由台中市、新北市辦理的經驗推算，「無飢餓網絡」擴及到全台一年僅需花2000萬元的預算，並不算貴，且台灣超商密度高，可充分照顧弱勢兒童，救助急難。

陳吉仲指出，先前台中市辦理時，確實有些學生可能沒有急難，卻抱著不拿白不拿的小便宜心態取用餐點，但此項措施會留下學生的姓名及聯絡資料，社工人員也會主動聯繫了解家庭情形，訪查後抱著小便宜心態取餐的人數就會大幅減少，相信擴及全國後，不會有太大問題。

另一方面，陳吉仲表示，食安會報也將盤點全台約250處食物銀行及原家中心，究竟多少民眾有接受食物援助的需求，建立成資訊網，之後農委會提供米糧、當季盛產的食材，並請食品大廠提供即期食品，再加上善心人士提供的資源，透過資訊網的分配，盼達到媒合愛心，以及避免資源集中特定地點的效果。

陳吉仲指出，像是今年初吳郭魚盛產，農委會花很多錢收購冷凍，很多食物銀行都有興趣，農委會也可以提供出來，香蕉近期也有產量較多的問題，也可加以收購提供出來，除此之外，雞蛋最近價格也很低，未來也可以結合外界力量購買轉贈，透過資訊戰媒合，調節產銷失調的農產品。

陳吉仲表示，無飢餓網絡和食物銀行兩項計畫在行政院食安會報中討論約半年，一直未結案，預計6月份與衛福部、教育部等召開跨部會會議，敲定執行細節，希望今年底之前可以上路，人民人人吃得飽使健康充足，如此一來也能健保降低支出，當孩童的成長穩定了，也能減少許多社會問題。

兒福聯盟執行長陳麗如表示，現況確實有一定比例的學童因為家庭經濟情形，導致飲食有問題，可能是吃不好，也可能根本沒有穩定的食物來源，此項政策對於救助急難學童一定會有幫助，但關鍵還是在於後續的社工關懷能否落實，畢竟現在各縣市的社工都背負著不少的案量，政策執行後，勢必會增加許多需要訪視的個案，搭配的社工人力必須充足，以免來不及幫助急難家庭。

(中時)