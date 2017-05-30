北京去年對「一帶一路」國家投資增29％

北京市商務委員會副主任柯永果表示，去年北京對「一帶一路」沿線國家投資額達到6.4億美元，較2015年增長29.3％。今年第1季，北京與「一帶一路」沿線國家雙邊貿易額達267.9億美元，增長41.6％，占該市第1季進出口總額的35.2％。

(工商)