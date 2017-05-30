不敵中方壓力 韓媒：樂天瑪特擬裁逾20家中國門市
受到中國抵制韓國部署「薩德」反導彈系統影響，韓國超市樂天瑪特中國門市首當其衝。韓媒引述業內人士報導，樂天瑪特不堪虧損，擬拋售20到30家店鋪進行「瘦身」，目前正與中國當地企業協商。
環球網引述韓國「亞洲經濟」報導，目前中國的樂天瑪特超市仍有90％仍處於停業狀態，總計共達74家。其餘的13家店鋪自主停業；另有12家店鋪雖然正常營業，但幾乎無人問津，與「開門停業」無異。
消息人士指出，整體銷售低迷加之「薩德」帶來的重創，樂天瑪特考慮適當進行「瘦身」。韓國業界29日便傳出消息，樂天瑪特計畫拋售長期虧損的20到30家中國店鋪，目前正與當地企業協商。
(工商)
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