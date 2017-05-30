詹姆士宣布離開《愛玩客》「今天我畢業了」

詹姆士宣布告別主持十年外景節目。(取自詹姆士臉書)

詹姆士宣布離開《愛玩客》。(本報系資料照)

名廚詹姆士今晚突然在臉書宣布，今天播出三立《愛玩客之移動廚房》是他主持的最後一集，表示自《美食大三通》到《愛玩客》以來，他從未缺席，但今天要告一段落了，感謝觀眾對他這十年以來的支持，令粉絲震驚不已。

詹姆士主持外景節目十年，靠著生動又活潑的主持風格與專業知識，累積不少忠實粉絲，去年還獲金鐘提名入圍行腳節目主持人獎，早前在臉書宣布告別主持十年的外景節目，令粉絲震驚又不捨。

「今天是我外景節目播出的最後一集，10年來從美食大三通到愛玩客，我從無缺席，但是⋯今天開始要告一段落了。謝謝大家10年來的支持。真快，從第一趟的外景蘇梅島到最後一趟的夏威夷，每個月出班1次，120多的趟外景，超過33個國家，播出超個520集，趟趟都是美好回憶，謝謝所有陪伴我的工作人員，廚餘小組，攝影團隊，導演，製作人。今天我畢業了，這門課我修了10年，新的課題等著我，期待新的合作！」

粉絲對於詹姆士的離開亦相當不捨，不到1小時湧進近5百則留言，「謝謝你這十年介紹的美食跟旅遊，讓我多了很多知識」、「沒有詹姆士就不看愛玩客了」、「期待老詹的新節目」、「所以李易就是要接你的班！😥很喜歡你的愛玩客耶！」

(中時電子報)