基隆東岸高架接國1車禍 女駕駛陷入昏迷

今晚10時許，基隆市東岸高架接國道1號處發生一起車禍事件，1台白色轎車突然越線，撞到對向車道的灰色休旅車，轎車女駕駛陷入昏迷，現已送往醫院，而休旅車駕駛則沒有受傷。

警方已火速趕往現場，據查，現場白色轎車安全氣囊爆開，車頭全毀，而休旅車也遭到強烈撞擊受損，現已將女車主送醫急救，警方也正在現場釐清狀況，。

警方表示，此車禍一度造成往來交通嚴重受阻，目前已恢復暢通，但現場車窗玻璃片仍碎一地，詳細肇事主因還有待警方調查。

(中時)