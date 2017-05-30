減速會車 巨石竟從天而降

中時
減速會車　巨石竟從天而降
烏來區信賢路昨天疑因山區大雨造成土石鬆動，1顆重達約1噸的巨石從山坡滑落，砸中正在會車的2輛轎車，所幸駕駛均平安無事。（孟祥傑翻攝）
減速會車　巨石竟從天而降
烏來區信賢路昨天疑因山區大雨造成土石鬆動，1顆重達約1噸的巨石從山坡滑落，砸中正在會車的2輛轎車，所幸駕駛均平安無事。（孟祥傑翻攝）
減速會車　巨石竟從天而降
烏來區信賢路昨天疑因山區大雨造成土石鬆動，1顆重達約1噸的巨石從山坡滑落，砸中正在會車的2輛轎車，所幸駕駛均平安無事。（孟祥傑翻攝）
減速會車　巨石竟從天而降
烏來區信賢路昨天疑因山區大雨造成土石鬆動，1顆重達約1噸的巨石從山坡滑落，砸中正在會車的2輛轎車，區公所今天上午調派怪手移走落石。（孟祥傑翻攝）

蘇花公路坍方，打亂民眾返家計畫！無獨有偶，新北市邱姓男子昨天（29日）傍晚5時許，開車行經烏來區娃娃谷露營區旁信賢路，正與對向來車會車時，突然1顆巨石從山坡滾下，不偏不倚砸中2輛轎車車頭，所幸未砸中2車駕駛座，但邱男與對方翁姓駕駛都當場嚇壞，連忙爬出車外，幸未受傷。

據了解，邱、翁2名駕駛昨天傍晚在信賢路剛減速會車，重達1噸多的巨石就從山邊滾下來，直接砸中2人車頭，距離邱男的駕駛座更只有50公分，2人爬出車外驚魂甫定後直說：「真的是命大！謝謝老天爺保佑！」

警、消獲報後趕至拉起封鎖線，發現2人轎車車頭嚴重毀損，將2人載至烏來客運站轉車下山，並通報烏來區公所，區公所聯繫工程單位後，重型機具昨晚抵達現場，因巨石並未阻礙到交通，今天（30日）一早才以怪手移走落石。

附近居民表示，2年前蘇迪勒颱風來襲，該處也曾發生巨石滑落砸死1對兄弟的不幸意外，這次端午節連續假期因山區降雨，疑因造成土石鬆動滑落，幸好未再釀成人命傷亡。

(中時)

關鍵字：巨石娃娃谷烏來會車
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